صحة الرصافة تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

وقال الساعدي في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تسجيل 231 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 101 بمدينة الصدر 10 خلال الرصد الوبائي و90 خلال مراجعتهم المؤسسات الصحية". وكشف الساعدي عن تفاصيل الاصابات كما ادناه:

- 19 حالة خلال الرصد الوبائي الفعال موزعة:.

• 10 حالات في قطاع الصدر

• 3 حالات في قطاع الشعب

• 3 حالات قطاع الاعظمية

• 3 حالات قطاع الاستقلال - 19 حالة خلال الرصد الوبائي الفعال موزعة:.• 10 حالات في قطاع الصدر• 3 حالات في قطاع الشعب• 3 حالات قطاع الاعظمية• 3 حالات قطاع الاستقلال - 212 حالة رصدت خلال مراجعتهم المؤسسات الصحية موزعة كالتالي:.

• مدينة الصدر 91 حالة ضمن محلات 558, 560, 567, 551, 556, 521, 571, 516, 523, 557, 520, 534, 545, 537, 560, 569, 527, قطاع 23, 10, الكيارة

• الزعفرانية 38 حالة ضمن محلات 964, 963, 969, 958, 960, 950, 951, 956, 952, 958, 970, الزراعي

• الكرادة حالة واحدة محلة 909

• الرشاد حالة واحدة محلة 774

• الوزيرية 3 حالات محلة 304, 301

• الفضيلية حالة واحدة محلة 752

• القاهرة 5 حالات محلة 309, 311,

• البلديات 11 حالة ضمن محلات 726, 724, 729, الزراعي, 743, 727

• حي الامانة حالة واحدة محلة 511

• الشعب 19 حالة ضمن محلات 351, 343, 337, 335, 345, حي اور, البنوك

• بغداد الجديدة 10 حالات ضمن محلات 723, 709, 745, 721, الزراعي

• العبيدي حالتان محلة 772 شارع الجامع

• التاجي حالة واحدة

• الامين 5 حالات محلة 723, 737

• الكريعات حالة واحدة محلة 334

• الحسينية 8 حالات السكلات, الزهور, وقرب المرور ومحلات 210, 207

• سبع ابكار حالة واحدة محلة 338

• الطالبية حالة واحدة محلة 346

• الكسرة حالة واحدة محلة 302

• حي الزهراء حالة واحدة

• شارع فلسطين حالتين محلة 505, 503

• باب الشرقي حالة واحدة محلة 103

• الكرخ 7 حالات في الحرية والقادسية والدورة واليرموك والسيدية • الكرادة حالة واحدة محلة 909• الرشاد حالة واحدة محلة 774• الوزيرية 3 حالات محلة 304, 301• الفضيلية حالة واحدة محلة 752• القاهرة 5 حالات محلة 309, 311,• البلديات 11 حالة ضمن محلات 726, 724, 729, الزراعي, 743, 727• حي الامانة حالة واحدة محلة 511• الشعب 19 حالة ضمن محلات 351, 343, 337, 335, 345, حي اور, البنوك• بغداد الجديدة 10 حالات ضمن محلات 723, 709, 745, 721, الزراعي• العبيدي حالتان محلة 772 شارع الجامع• التاجي حالة واحدة• الامين 5 حالات محلة 723, 737• الكريعات حالة واحدة محلة 334• الحسينية 8 حالات السكلات, الزهور, وقرب المرور ومحلات 210, 207• سبع ابكار حالة واحدة محلة 338• الطالبية حالة واحدة محلة 346• الكسرة حالة واحدة محلة 302• حي الزهراء حالة واحدة• شارع فلسطين حالتين محلة 505, 503• باب الشرقي حالة واحدة محلة 103• الكرخ 7 حالات في الحرية والقادسية والدورة واليرموك والسيدية

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