الصحة تعلن تسجيل 1646 اصابة بكورونا وشفاء 724 في العراق

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم فحص (١٠٠٢٧) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٤٤٥٢٤١)".وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجّلت هذا اليوم، ( ١٦٤٦) إصابة في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة ٢٣٦بغداد / الكرخ ١٢٧مدينة الطب ١٦النجف الأشرف ٨٣السليمانية ٢٤٥أربيل ١٩دهوك ٢كربلاء ٤٤كركوك ٤٩ديالى ٩٥واسط ٢٠٩البصرة ٨٣ميسان ١٠٦بابل ١١الديوانية ١١٤ذي قار ١٦٤الانبار ٢٨نينوى ١١صلاح الدين ٤

وأوضحت أنه "تم تسجيل ٧٢٤ حالة شفاء وكما يلي:



بغداد الرصافة ١٠٧بغداد الكرخ ٩٧مدينة الطب ١٩النجف ٨٠السليمانية ٤اربيل ٢٣دهوك ١٢كركوك ٩ديالى ١واسط ٣٢البصرة ٢٣ميسان ١١٦بابل ٦٥ذي قار ١١١الانبار ٧نينوى ٢صلاح الدين ١٦

وأكدت الوزارة، أن "الوفيات بلغت ٨٧ حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة ٣١

بغداد الكرخ ١٠

النجف ٢

السليمانية ٨

اربيل ١

كربلاء ٢

ديالى ١

واسط ٦

البصرة ٤

ميسان ٢

الديوانية ٤

ذي قار ١٥

صلاح الدين ١

وبينت، أن "مجموع الإصابات بلغ ٣٠٨٦٨، ومجموع حالات الشفاء ١٣٩٣٥، والراقدين الكلي ١٥٨٣٣، والراقدين في العناية المركزة ٢٢٤"، مؤكدة أن "مجموع الوفيات بلغت ١١٠٠".