وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجّلت هذا اليوم، ( ١٦٤٦) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة ٢٣٦
بغداد / الكرخ ١٢٧
مدينة الطب ١٦
النجف الأشرف ٨٣
السليمانية ٢٤٥
أربيل ١٩
دهوك ٢
كربلاء ٤٤
كركوك ٤٩
ديالى ٩٥
واسط ٢٠٩
البصرة ٨٣
ميسان ١٠٦
بابل ١١
الديوانية ١١٤
ذي قار ١٦٤
الانبار ٢٨
نينوى ١١
صلاح الدين ٤
وأوضحت أنه "تم تسجيل ٧٢٤ حالة شفاء وكما يلي:
بغداد الكرخ ٩٧
مدينة الطب ١٩
النجف ٨٠
السليمانية ٤
اربيل ٢٣
دهوك ١٢
كركوك ٩
ديالى ١
واسط ٣٢
البصرة ٢٣
ميسان ١١٦
بابل ٦٥
ذي قار ١١١
الانبار ٧
نينوى ٢
صلاح الدين ١٦
وأكدت الوزارة، أن "الوفيات بلغت ٨٧ حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة ٣١
بغداد الكرخ ١٠
النجف ٢
السليمانية ٨
اربيل ١
كربلاء ٢
ديالى ١
واسط ٦
البصرة ٤
ميسان ٢
الديوانية ٤
ذي قار ١٥
صلاح الدين ١
وبينت، أن "مجموع الإصابات بلغ ٣٠٨٦٨، ومجموع حالات الشفاء ١٣٩٣٥، والراقدين الكلي ١٥٨٣٣، والراقدين في العناية المركزة ٢٢٤"، مؤكدة أن "مجموع الوفيات بلغت ١١٠٠".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تعلن تسجيل 1646 اصابة بكورونا وشفاء 724 في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.