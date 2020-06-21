إقليم كردستان يمدد إيقاف الرحلات الجوية لغاية الاول من تموز

قرر إقليم كردستان العراق، الاحد، تمديد إيقاف الرحلات الجوية لغاية الاول من تموز المقبل. وبحسب وكالة الانباء العراقية فإن "اقليم كردستان قرر تمديد إيقاف الرحلات الجوية لغاية 1 تموز"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل. واكدت سلطة الطيران المدني، الشهر الماضي، استمرار تعليق الرحلات الجوية في البلاد.

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