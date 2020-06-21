الكاظمي: احمد راضي رحل وهو يرتدي القميص الأخضر الذي لطالما احبه

نعى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بوفاة نجم الكرة العراقية احمد راضي اليوم الاحد.
وقال الكاظمي في تغريدة على "تويتر"، "رحل عنّا، أحمد راضي، وهو يرتدي القميص الأخضر، الذي طالما أحبه، وطالما أحببناه فيه.. نسأل الله له المغفرة، ولأهله ومحبيه ولنا جميعا الصبر والسلوان".
وأوضح ان "حياة كلّ عراقي غالية، لنلتزم بالإرشادات الصحية والتباعد الاجتماعي، لكي نحمي أنفسنا والمجتمع، ونتجاوز هذه المحنة سوية".
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