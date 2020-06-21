صالح معزيا بوفاة راضي: رغم فقدنا له الا أنه حيّ بقلب كل عراقي

قدم رئيس الجمهورية برهم صالح، الاحد، التعازي بوفاة النجم الدولي السابق احمد راضي بعد اصابته بفايروس كورونا.
وقال صالح في تغريدة له تابعتها الخليج 365، "نعزي عائلة وذوي ومحبي الكابتن أحمد راضي، الذي وافته المنية اليوم".
واضاف "رغم فقدنا له، الا أنه حيّ في قلب كل عراقي بما يمثله من هوية وطنية وذاكرة مفعمة بالإبداع والإنجازات الكروية"، مشيرا الى انه "عزاء كل العراقيين، الرحمة والمغفرة لروحه، وتعازينا لأسرته ومحبيه".
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