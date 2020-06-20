صالح والبارزاني يناقشان الحلول المطلوبة للخروج من الأزمة الاقتصادية في البلاد

ناقش رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس اقليم كردستان العراق نيجرفان البارزاني الحلول المطلوبة للخروج من الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم السبت في قصر بغداد، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له".

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وأضافت أنه "جرى، خلال اللقاء، التأكيد على أهمية حل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وفقاً للدستور والأطر القانونية ومن خلال التعاون والتنسيق المشترك بما يحفظ حقوق العراقيين كافة ويحقق العدالة الاجتماعية".

ولفت بيان الرئاسة الى أنه "تمت مناقشة الحلول المطلوبة للخروج من الأزمة الاقتصادية في البلاد، فضلاً عن ترسيخ التكاتف والتآزر بين الجميع لمواجهة جائحة كورونا والحد من انتشارها، ودعم الكوادر الصحية والأمنية لضمان سلامة المواطنين".