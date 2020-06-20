الكاظمي يؤكد للبارزاني أهمية التعاون والتكاتف الوطني لتجاوز التحديات الراهنة

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، لرئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني على أهمية التعاون والتكاتف الوطني لتجاوز التحديات الراهنة.



وشدد الكاظمي، بحسب البيان على "أهمية التعاون والتكاتف الوطني من أجل تجاوز التحديات الراهنة، لا سيما الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تراجع أسعار النفط العالمية، والتي سببتها جائحة وذكر بيان لمكتب الكاظمي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس مجلس الوزراء استقبل، اليوم، رئيس إقليم كردستان، وجرى خلال اللقاء بحث الملفات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، والعمل على حل الإشكالات السابقة وفق الدستور وبما يحقق المصلحة العامة للبلاد في مواجهة التحديات الحالية، التي تواجهها جميع محافظات البلاد".وشدد الكاظمي، بحسب البيان على "أهمية التعاون والتكاتف الوطني من أجل تجاوز التحديات الراهنة، لا سيما الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تراجع أسعار النفط العالمية، والتي سببتها جائحة كورونا ". وتابع البيان، أنه "تم التأكيد على أن التحديات التي يواجهها البلد تتطلب تعاون الجميع للتصدي لها والعبور بالبلد باتجاه الطريق الصحيح الذي يمضي به، من أجل بناء عراق آمن ومستقر وموحد".



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