صحة النجف تعلن مغادرة 240 شخصاً الحجر الصحي 'دون أعراض مرضية'

وقالت الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "240 محجوراً بينهم 10 وافدين من تركيا يغادرون أماكن الحجر الصحي دون أعراض مرضية".

وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة، يبلغ إجمالي الإصابات بفايروس كورونا في العراق 27352، وحالات الشفاء 12205، ومجموع الوفيات 925.

