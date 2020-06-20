إنجاز جديد ينتظر محمد صلاح مع ليفربول

2020-06-20 | 12:16
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يعود نادي ليفربول إلى أجواء الدوري الإنجليزي الممتاز بمباراة تقام يوم غد الأحد، أمام إيفرتون في إطار الجولة الثلاثين من البطولة المحلية التي عادت الأربعاء الماضي.
ولكن مع عودة مباريات ليفربول، يبدأ محمد صلاح مهاجم الفريق الأول لكرة القدم تحدياً جديداً يستهدف الوصول إليه مع نهاية بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للنادي صباح اليوم.
محمد صلاح يمتلك في جعبته مع ليفربول حتى الآن 91 هدفاً، ويتبقى له 9 أهداف بنفس عدد المباريات المتبقية للنادي في بطولة الدوري الإنجليزي حتى يصل إلى هدفه رقم 100.
وكان محمد صلاح قد نجح في تسجيل هدفه رقم 50 بقميص ليفربول في أكتوبر
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