انخفاض بدرجات الحرارة.. تعرف على الطقس لغاية الاربعاء المقبل

اعلنت هئية الانواء الجوية، السبت، عن حالة الطقس في البلاد لغاية الاربعاء المقبل، فيما اشارت الى ان درجات الحرارة ستنخفض بضع درجات في عدد من المناطق. اليوم السبت مع جدول بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى جدول بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى ليوم غد الاحد Advertisements حالة الطقس ليومي غدا الاحد وبعد غد الاثنين الطقس يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين

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