الكاظمي: ما اثير بشأن تراجع الدولة عن إيقاف ازدواج الرواتب ومحتجزي رفحاء غير صحيح

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، انه لا تراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب ومحتجزي رفحاء والفئات الاخرى لتحقيق العدالة، فيما اشار الى ان ما اثير عن تراجع الدولة بشأن ذلك لا صحة له.

وقال الكاظمي في بيان صدر على هامش زيارته الى وزارة النفط ببغداد، وتلقت الخليج 365، نسخة منه انه "لا تراجع عن الإصلاح المالي والاقتصادي"، مبينا انه " ليس ردة فعل، إنما عملية إصلاحية لما وصلت له الأوضاع".

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واضاف ان "هناك من يحاول التشويش، ولدينا ورقة بيضاء للإصلاحات، مازال النقاش فيها مستمراً"، لافتا الى انه "لا تراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب، ومحتجزي رفحاء والفئات الاخرى لتحقيق العدالة ، وما اثير عن تراجع الدولة لا صحة له".

واكد ان "الإصلاحات المالية والاقتصادية مستمرة، وماضون بإجراءاتنا"، موضحا ان "هناك من يحاول التشويش على الإصلاحات، وهناك الكثير من المزايدات السياسية، ولكن الفرصة مهمة لمعالجة الأخطاء السابقة".