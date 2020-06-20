الكاظمي: الاعتماد الكلي بالموازنة على الإيرادات النفطية دليل فشل السياسات السابقة

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، ان الاعتماد الكلي بالموازنة على الإيرادات النفطية دليل فشل السياسات السابقة.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "الكاظمي زار اليوم، مبنىوزارة النفط والتقى بالكادر المتقدّم للوزارة".
واكد الكاظمي خلال البيان ان "قطاع النفط العراقي عريق، ويجب أن نعمل من أجل استعادة عافيته"، لافتا الى انه "من المهم أن تتحوّل الإيرادات النفطية الى مشاريع تنموية، ونعمل على تشكيل صندوق الاستثمار للأجيال المقبلة".
واعتبر الكاظمي ان "الاعتماد الكلي وبنسبة 95% من الموازنة على الإيرادات النفطية دليل فشل السياسات السابقة"، موضحا "اننا نعمل لتعظيم الإيرادات الأخرى".
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