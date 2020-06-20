'السنافر' يعود من جديد

ذكر تلفزيون "نيكلوديون" للأطفال، وهو أحد المحطات التلفزيونية التابعة لشبكة "MTV" الأميركية، أن مسلسل "السنافر" الكارتوني سيعود مجدداً في سلسلة حلقات جديدة ستُبث عام 2021.
وقررت قناة نيكلوديون أن تدخل عالم السنافر، بعدما حصلت على ترخيص الحقوق العالمية للامتياز كجزء من صفقة وقعتها مع "IMPS/LAFIG" البلجيكية، حسب ما أفاد موقع "Hollywood Reporter".
كما أكد الموقع أن السلسلة ستتضمن معظم شخصيات السنافر التي لطالما أحبها الجمهور، مثل "بابا سنفور"، "سنفورة"، "مفكر"، "غبي"، "ذكي" وغيرهم الذين يعودون مع مغامرات جديدة من الفكاهة والحركات العالية المخاطر.
وبحسب الموقع، فإن حقوق النشر بداية ستكون محصورة في الولايات المتحدة، ابتداء من انطلاق عام 2021، ثم ستتوزع على قنوات "نيكلوديون" الدولية.
كما أكد الموقع أن السلسلة ستتضمن معظم شخصيات السنافر التي لطالما أحبها الجمهور، مثل "بابا سنفور"، "سنفورة"، "مفكر"، "غبي"، "ذكي" وغيرهم الذين يعودون مع مغامرات جديدة من الفكاهة والحركات العالية المخاطر.
وبحسب الموقع، فإن حقوق النشر بداية ستكون محصورة في الولايات المتحدة، ابتداء من انطلاق عام 2021، ثم ستتوزع على قنوات "نيكلوديون" الدولية.
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