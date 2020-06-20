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'السنافر' يعود من جديد

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ذكر تلفزيون "نيكلوديون" للأطفال، وهو أحد المحطات التلفزيونية التابعة لشبكة "MTV" الأميركية، أن مسلسل "السنافر" الكارتوني سيعود مجدداً في سلسلة حلقات جديدة ستُبث عام 2021.
وقررت قناة نيكلوديون أن تدخل عالم السنافر، بعدما حصلت على ترخيص الحقوق العالمية للامتياز كجزء من صفقة وقعتها مع "IMPS/LAFIG" البلجيكية، حسب ما أفاد موقع "Hollywood Reporter".

كما أكد الموقع أن السلسلة ستتضمن معظم شخصيات السنافر التي لطالما أحبها الجمهور، مثل "بابا سنفور"، "سنفورة"، "مفكر"، "غبي"، "ذكي" وغيرهم الذين يعودون مع مغامرات جديدة من الفكاهة والحركات العالية المخاطر.


وبحسب الموقع، فإن حقوق النشر بداية ستكون محصورة في الولايات المتحدة، ابتداء من انطلاق عام 2021، ثم ستتوزع على قنوات "نيكلوديون" الدولية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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