'السنافر' يعود من جديد

وقررت قناة نيكلوديون أن تدخل عالم السنافر، بعدما حصلت على ترخيص الحقوق العالمية للامتياز كجزء من صفقة وقعتها مع "IMPS/LAFIG" البلجيكية، حسب ما أفاد موقع "Hollywood Reporter".

كما أكد الموقع أن السلسلة ستتضمن معظم شخصيات السنافر التي لطالما أحبها الجمهور، مثل "بابا سنفور"، "سنفورة"، "مفكر"، "غبي"، "ذكي" وغيرهم الذين يعودون مع مغامرات جديدة من الفكاهة والحركات العالية المخاطر.



وبحسب الموقع، فإن حقوق النشر بداية ستكون محصورة في الولايات المتحدة، ابتداء من انطلاق عام 2021، ثم ستتوزع على قنوات "نيكلوديون" الدولية.