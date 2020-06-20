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النفط يغلق على ارتفاع وبرنت يتجاوز 40 دولاراً

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أغلقت أسعار النفط، السبت، على ارتفاع خلال ومد وجزر شهدتها الأسعار الأسبوع الماضي بفعل استمرار انتشار فايروس تقابله التخفيضات التي قامت بها منظمة اوبك+.
وأغلقت عقود برنت على ارتفاع بلغ 1.08% ليصل الى 41.96 دولار، في حين ارتفع الخام الأميركي ايضا ليصل الى 39.47 دولار بارتفاع بلغ 1.57%.

وجاءت المكاسب السابقة خلال الجلسة بعد تعهد العراق وقازاخستان، خلال اجتماع للجنة تابعة لأوبك+ يوم الخميس، بتحسين التزامهما بخفض الإمدادات. ويعني ذلك أن القيود التي تطبقها منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في إطار ما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، قد ترتفع في تموز.


وشهدت الأسعار خلال الأسبوع الماضي مد وجزر الا انها بقت قريبة من 40 دولاراً، وذلك على خلفية مخاوف من أن استمرار انتشار فايروس كورونا المستجد وخاصة في الولايات المتحدة التي قد يقوض التعافي الاقتصادي فيها.

وقال فيل فلين، كبير محللي سوق النفط أعتقد أن السعر كان سيصبح أعلى بكثير لو لم تكن هذه المخاوف من فايروس كورونا وخاصة مع التزام اوبك لخفض الانتاج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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