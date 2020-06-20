النفط يغلق على ارتفاع وبرنت يتجاوز 40 دولاراً

أغلقت أسعار النفط، السبت، على ارتفاع خلال ومد وجزر شهدتها الأسعار الأسبوع الماضي بفعل استمرار انتشار فايروس كورونا تقابله التخفيضات التي قامت بها منظمة اوبك+.
وجاءت المكاسب السابقة خلال الجلسة بعد تعهد العراق وقازاخستان، خلال اجتماع للجنة تابعة لأوبك+ يوم الخميس، بتحسين التزامهما بخفض الإمدادات. ويعني ذلك أن القيود التي تطبقها منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في إطار ما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، قد ترتفع في تموز.
وشهدت الأسعار خلال الأسبوع الماضي مد وجزر الا انها بقت قريبة من 40 دولاراً، وذلك على خلفية مخاوف من أن استمرار انتشار فايروس كورونا المستجد وخاصة في الولايات المتحدة التي قد يقوض التعافي الاقتصادي فيها.
وقال فيل فلين، كبير محللي سوق النفط أعتقد أن السعر كان سيصبح أعلى بكثير لو لم تكن هذه المخاوف من فايروس كورونا وخاصة مع التزام اوبك لخفض الانتاج.
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