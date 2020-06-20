كورونا يقتحم قاعدة جوية أميركية في اليابان

وذكرت القاعدة، في بيان لها، أنه تم اكتشاف العدوى، بين أفراد عسكريين وصلوا إلى القاعدة في 15 حزيران، بحسب "روسيا اليوم".

وشددت على أن المصابين لم يغادروا أراضي المنشأة العسكرية وهم الآن في عزلة. لكنها لم تقدم أية معلومات عن أعدادهم.

