كورونا يقتحم قاعدة جوية أميركية في اليابان

أصيب عدة أشخاص آخرون بفيروس كورونا المستجد، في قاعدة ميساوا الجوية الأمريكية في محافظة أوموري شمال اليابان.
وذكرت القاعدة، في بيان لها، أنه تم اكتشاف العدوى، بين أفراد عسكريين وصلوا إلى القاعدة في 15 حزيران، بحسب "روسيا اليوم".
وشددت على أن المصابين لم يغادروا أراضي المنشأة العسكرية وهم الآن في عزلة. لكنها لم تقدم أية معلومات عن أعدادهم.
وشددت على أن المصابين لم يغادروا أراضي المنشأة العسكرية وهم الآن في عزلة. لكنها لم تقدم أية معلومات عن أعدادهم.
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