بالصور.. إخماد حريق داخل مستشفى مخصص لحجر المصابين بكورونا في بغداد

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، إخماد حريق اندلع داخل غرف الحجر في مستشفى الفرات غربي العاصمة بغداد، والمخصص لحجر وعزل المصابين بفايروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى عدم حدوث إصابات بشرية.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "حريقاً اندلع داخل كرفان مشيد من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال مقسم إلى عشر غرف للعزل تحتوي كل غرفة على أربعة اسرّة لحجر المرضى".
وأضافت، أن "فرق الدفاع المدني وبوقت قياسي، تمكنت من تطويق النيران والسيطرة على الحادث بشكل تام مع إجلاء 15 مريضاً دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الخسائر المادية".
وتابع، أن "الأضرار طالت ثلاث غرف فقط من الردهة، وأنقذت فرق الدفاع المدني سبع غرف مجاورة، وعلى اثر ذلك تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق وما زالت التحقيقات مستمرة".
وأضافت، أن "فرق الدفاع المدني وبوقت قياسي، تمكنت من تطويق النيران والسيطرة على الحادث بشكل تام مع إجلاء 15 مريضاً دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الخسائر المادية".
وتابع، أن "الأضرار طالت ثلاث غرف فقط من الردهة، وأنقذت فرق الدفاع المدني سبع غرف مجاورة، وعلى اثر ذلك تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق وما زالت التحقيقات مستمرة".
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