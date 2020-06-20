اعتقال شخصين سرقا شركة نقل بضائع في المنصور

اعلنت مديرية نجدة بغداد، السبت، من اعتقال شخصين قاما بسرقة شركة نقل بضائع في منطقة المنصور.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "باشراف شخصي من قبل مدير نجدة بغداد، تمكنت دوريات نجدة اليرموك من القاء القبض على سارقين ضمن منطقة المنصور".

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واضافت ان "ذلك جاء خلال ورود اتصال من احد المواطنين (صاحب شركة لنقل البضائع ) على سيطرة النجدة مخبرا بتعرض شركته الى السرقة"، مشيرة الى انه "على الفور تم توجية الدوريات الى محل الحادث وتبين قيام اشخاص بسرقة (٣ قطع خارجية لجهاز التبريد) من الشركة ولاذو بالفرار".

وتابعت انه "بدلاله طالب النجدة تم تفتيش المنطقة والقبض على شخصين يستقلان سيارة نوع (كيا بنكو) وعثر بحوزتهما على المواد المسروقة"، مشيرة الى انه "تم تسليمهما مع المضبوطات الى مركز الشرطة اصوليآ".