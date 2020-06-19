الصحة العالمية: العالم دخل مرحلة خطيرة من انتشار كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، من أن العالم دخل مرحلة "جديدة وخطيرة" من انتشار كورونا ، مشيرةً إلى تسجيل 150 ألف إصابة بالفايروس في العالم أمس، وهو أكبر ارتفاع يومي منذ بداية الجائحة. يتبع...



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