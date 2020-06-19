ميسي على أعتاب 'تجديد الولاء' مع برشلونة

2020-06-19 | 17:11
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أفادت صحيفة "آس" الإسبانية إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يستعد لتجديد عقده مع فريقه برشلونة إلى غاية عام 2023.
من جهتها، ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن العقد الجديد سيعتمد على الصيغة نفسها الموجودة في العقد الحالي، أي التمديد لعامين، بحسب "سكاي نيوز عربية".
وينتهي التعاقد الحالي للنجم الأرجنتيني مع ناديه في صيف 2021، ونجح ميسي خلال مسيرته في الفوز بـ34 بطولة، من بينها 10 ألقاب للدوري الإسباني و4 في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى تحقيق سداسية تاريخية مع مدربه السابق غوارديولا عام 2009.
وينتهي التعاقد الحالي للنجم الأرجنتيني مع ناديه في صيف 2021، ونجح ميسي خلال مسيرته في الفوز بـ34 بطولة، من بينها 10 ألقاب للدوري الإسباني و4 في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى تحقيق سداسية تاريخية مع مدربه السابق غوارديولا عام 2009.
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