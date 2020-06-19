أكثر من 13 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية، الجمعة، عن تسجيل 13500 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مع أكثر من 300 حالة وفاة بكورونا.
وتأتي الهند بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا، فقط من حيث إجمالي عدد المصابين وسجلت حالات إصابة أكثر بأربعة أمثال من الصين، التي بها عدد مماثل من السكان تقريبا، والتي كانت أول بلد ظهر به الفيروس أواخر العام الماضي.
وعلى الرغم من استمرار تزايد الإصابات، رفع رئيس الوزراء ناريندرا مودي في الثامن من يونيو الجاري، معظم القيود التي كانت جزءا من إجراءات للعزل العام طبقت على مستوى البلاد على مدى نحو 3 أشهر.
من جهتها، فرضت ولاية تاميل نادو بجنوب الهند اليوم الجمعة، إجراءات العزل العام مع تشديد القيود في مدينة تشيناي والمناطق المحيطة بها حتى نهاية الشهر الحالي.
وبدت الشوارع في تشيناي، والتي تعرف "بديترويت الهند"، نظرا لشهرتها في مجال صناعة السيارات، خالية إلى حد كبير مع إغلاق معظم المحال التجارية، في حين سيرت الشرطة دوريات مكثفة للتأكد من الالتزام بالقواعد.
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