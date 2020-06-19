مواطنون يعانون من انقطاع التيار الكهربائي في كربلاء ويحملون الحكومة المسؤولية

أعرب مواطنون في محافظة كربلاء، الجمعة، عن معاناتهم من انقطاع التيار الكهربائي في كربلاء، فيما حملوا الحكومة المحلية المسؤولية. وقال المواطنون لـ الخليج 365، إن "ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في أغلب أحياء محافظة كربلاء بلغت ساعة ونصف مقابل خمس ساعات انقطاع". وحمّل المواطنون، "الحكومة المحلية والمركزية مسؤولية تراجع تجهيز الكهرباء في المحافظة".





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