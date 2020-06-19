إخماد حادث حريق اندلع في الاعظمية

تمكنت فرق الدفاع المدني، الجمعة، من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل قلب خشب في بناية قيد الانشاء قرب محطة وقود راس الحواش في الاعظمية. وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الدفاع المدني وجه خمس فرق اطفاء للسيطرة على النيران وابعاد خطرها عن محطة الوقود المجاورة بعد ان تم تطويق النيران من الجهات الاربعة ثم السيطرة والاخماد المباشر دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الخسائر المادية".



وأضافت أن "سبب الحريق كان الاهمال بشروط السلامة والأمان".

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