مكتب الكاظمي يتصل بمواطن أصيب بـ'دخانية' في وجهه

أفاد مصدر حكومي، الجمعة، باتصال مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمواطن أصيب بقنبلة "دخانية" في وجهه سابقاً، مبيناً أن الاتصال جاء من أجل توفير الإمكانيات لعلاجه. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مكتب رئيس الوزراء أجرى اتصالاً بالمواطن حيدر ال مرجان الذي أصيب بدخانية في وجهه سابقاً". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الاتصال جاء من أجل "توفير الامكانيات لعلاجه وتسهيل كل ما يتعلق بسلامته".

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