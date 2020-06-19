المركزي الأوروبي يحذر قادة أوروبا من تراجع هائل في الاقتصاد

وألقت لاغارد كلمتها على اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة للنقاش حول كيفية تصميم التعافي من الأزمة.

وقالت لاغارد للاجتماع وفقا للمصادر، إن "اقتصاد الاتحاد الأوروبي يشهد تراجعاً هائلاً".



وأضافت أن "اقتصاد منطقة اليورو يتجه صوب انخفاض حاد بنحو 13 بالمئة في الربع الثاني، وكررت توقعات البنك بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي 8.7 بالمئة في 2020، وحدوث انتعاش بنسبة 5.2 بالمئة في 2021".

وأوضحت لاغارد، أن "التأثيرات الكاملة لأسوأ تراجع اقتصادي للاتحاد الأوروبي لم تظهر بالكامل بعد في سوق العمل، وإن معدل البطالة بمنطقة اليورو قد يبلغ عشرة بالمئة".

وبينت "رويترز"، أن "لاغارد دعت القادة للاتفاق على خطة للتعافي سريعا لقيادة الانتعاش الاقتصادي، وقالت إن الأسواق المالية هادئة نسبيا بسبب التوقعات بأن التكتل سيتحرك ليظهر أن الاتحاد الأوروبي عاد للعمل".

