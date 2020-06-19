اعتبر جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن كلام الأخير "لا يليق برئيس أميركا".
ووصف ترامب بولتون بأنه "جرو مريض" و "فاشل" على "تويتر"، وقال إن مذكراته الجديدة التي تحمل عنوان "The Room Where it Happened" والتي من المقرر نشرها الأسبوع المقبل، هي "مجموعة من الأكاذيب والقصص المختلقة".
ومنح قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية في واشنطن العاصمة، وزارة العدل الأمريكية الحق بجلسة استماع طارئة اليوم الجمعة بشأن طلبهم لأمر تقييدي مؤقت يمنع الإفراج المقرر عن الكتاب يوم الثلاثاء المقبل بسبب خطره المزعوم على الأمن القومي.
وكانت وسائل الإعلام نشرت جوانب مثيرة من مسودة كتاب "مذكرات من البيت الأبيض"، بينها أن "ترامب يعول على دعم الصين في الفوز بولاية رئاسية ثانية"، وأنه "يتطلع إلى البقاء رئيسا لأكثر من ولايتين".
كانت هذه تفاصيل خبر حرب كلامية مستمرة.. بولتون يهاجم ترامب: كلامه لا يليق برئيس أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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