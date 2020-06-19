وزير النفط يوعز بمنح مليوني دولار لخلية الازمة الصحية في واسط

اوعز وزير النفط احسان عبد الجبار، الجمعة، الى شركة نفط الوسط بمنح خلية الازمة الصحية في محافظة واسط مبلغ (2 مليون دولار ). وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير النفط اوعز الى شركة نفط الوسط بتحويل المبلغ الى خلية الازمة الصحية في المحافظة بشكل عاجل لشراء وتوفير المستلزمات الطبية والادوية والعلاجات المطلوبة لابناء المحافظة".



وأضاف جهاد، أن "ذلك جاء بالتنسيق مع شركة نفط الوسط والجهات المعنية الاخرى في المحافظة وفق الضوابط والتعليمات الاصولية".



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