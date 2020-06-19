تسجيل 4301 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

وذكرت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي فيروس كورونا، انه "تم رصد 4301 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 4757 إصابة أمس الخميس و4919 إصابة الأربعاء)".

وأضافت أنه "أصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا التي تم تسجيلها في السعودية 150292، بما في ذلك 53344 حالة نشطة بينها 1941 مريضا في حالة حرجة".



وأكدت الوزارة أنه " تم رصد 45 وفاة جديدة جراء الفيروس خلال اليوم الأخير (مقابل 48 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة إلى 1184 حالة وفاة".