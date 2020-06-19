حيل لرسم خط الآيلاينر بسهولة... اتبعيها!

يعتبر الآيلاينر من المستحضرات الجمالية التي لا يمكن الاستغناء عنها. فهو يمنح النظرات الكثير من الجمال كما أنه يضفي على الإطلالة لمسة جاذبية مميزة. وفي المقابل يعد تطبيقه تحدياً لا تنجح في خوضه الكثير من الجميلات. فغالباً ما لا تتمكن الكثيرات من رسمه من دون أخطاء.

فإن كنت من هؤلاء ندعوك إلى اتباع بعض الحيل التي يمكن أن تجعل هذا التحدي سهلاً جداً. ومنها مثلاً استخدام اسفنجة مكياج على شكل مثلث. أرسمي خطي آيلاينر على زاويتيها وطبقيها بعد هذا على زاوية عينك. أزيلي الزاوئد وهكذا تحصلين على خط من دون شوائب. كذلك يمكنك الاعتماد على طريقة أخرى وهي استخدام دبوس الشعر. ولهذا لوني طرفيه المفتوحين بالآيلاينر وضعيه على زاوية عينك. وتعرفين أنه من الممكن أن تستخدمي أيضاً الشريط اللاصق لتحددي الخط الذي تريدين رسمه خارج زاويتي عينيك. فهذا يجعل المهمة سهلة جداً وهكذا تحصلين على إطلالتك الجذابة قبل أن تذهبي إلى أي مكان أو أي مناسبة في ثوان قليلة.