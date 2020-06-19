الوطنية يستنكر 'الاعتداءات' التركية والايرانية

استنكر ائتلاف الوطنية، الجمعة، استمرار "الاعتداءات" الإيرانية والتركية للسيادة العراقية، مطالباً الحكومة بالتحرك العاجل لإيقافها.
وذكر الائتلاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "تواجد فصائل مسلحة تتخذ من الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار أمر غير مقبول وعلى الحكومة المسارعة في علاجه".
وجدد الائتلاف، "دعوته إلى الجلوس لطاولة حوار مشتركة من أجل حلحلة الخلافات القائمة ووضع الحلول المناسبة لها".
وجدد الائتلاف، "دعوته إلى الجلوس لطاولة حوار مشتركة من أجل حلحلة الخلافات القائمة ووضع الحلول المناسبة لها".
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