العمليات المشتركة تنعى التميمي وتصفه بالقائد 'المهني الشجاع والنزيه'

وقالت في بيان النعي، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تنعى قيادة العمليات المشتركة المقاتل البطل قائد عمليات بغداد السابق اللواء الركن عبد الحسين التميمي" ، الذي تعرض الى وعكة صحية شديدة ونقل على اثرها الى تركيا للعلاج قبل 20 يوما".

واضافت ان التميمي "انتقل الى رحمة الله في صباح اليوم الجمعة 19 حزيران 2020 بعد صراع مع المرض داخل مشفاه".

وأكدت العمليات المشتركة أن التميمي، "كان قائدا مهنيا مخلصاً شجاعاً نزيهاً وطنياً طوال فترة خدمته العسكرية، وقد تصدى للمسوولية في مواقع مختلفة لمكافحة الإرهاب وبناءً الجيش بعد العام 2003 وواصل طوال مسيرته الجد والإلتزام والتفاني في اداء الواجبات المكلف بها".

وأفاد مصدر أمني، لـ الخليج 365، في وقت سابق اليوم، بأن قائد عمليات بغداد السابق اللواء الركن عبد الحسين التميمي، والذي تعرض الى وعكة صحية ونقل الى تركيا للعلاج قد فارق الحياة اليوم بعد تدهور حالته الصحية.

وتعرض التميمي في 25 ايار الماضي، الى "نزيف بالدماغ" نُقل على اثره الى إحدى مستشفيات العصامة بغداد بشكل عاجل، فيما نقل بعد حين الى تركيا لتلقي العلاج.

وتولى اللواء الركن عبد الحسين التميمي قيادة عمليات بغداد في الثامن من كانون الاول 2019، بدلا عن قائدها الاسبق الفريق الركن قيس المحمدواي.