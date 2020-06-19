دفن جثامين ٧٩ متوفيا جديدا بفيروس كورونا في وادي السلام

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، عن دفن جثامين(٧٩) متوفيا جديدا بفيروس كورونا في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف.
واضافت أن "ابطال الفرقة واصلوا الليل بالنهار من أجل تجهيز ودفن الجثامين ،التي تم نقلها بواسطة عجلات الإسعاف التابعه الى مديرة طبابة الحشد الشعبي من بغداد وباقي المحافظات".
واوضحت، أن "اثنين من المتوفين من محافظة النجف الاشرف، و(٤) من محافظة واسط،و(٤) من محافظة بابل،و(٣) من الديوانية، ومتوفي واحد من ذي قار ،ومتوفي واحد من المثنى ومتوفي اخر من محافظة ميسان،فيما كان العدد الكبير من المتوفين من نصيب العاصمة بغداد (٦٢) متوفي".
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