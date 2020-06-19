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دفن جثامين ٧٩ متوفيا جديدا بفيروس كورونا في وادي السلام

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اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، عن دفن جثامين(٧٩) متوفيا جديدا بفيروس في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف.
وقالت الهيئة في بيان القت الخليج 365 نسخة منه إن "الفريق التطوعي الذي يتولى تجهيز ودفن جثامين المتوفين بجائحة فيروس كورونا الوبائي قاموا خلال الاربعة والعشرين ساعة الماضية فقط بدفن جثامين(٧٩) متوفي جديد في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف الاشرف في حصيلة هي الاعلى منذ تفشي الجائحة في العراق".

واضافت أن "ابطال الفرقة واصلوا الليل بالنهار من أجل تجهيز ودفن الجثامين ،التي تم نقلها بواسطة عجلات الإسعاف التابعه الى مديرة طبابة الحشد الشعبي من بغداد وباقي المحافظات".

واوضحت، أن "اثنين من المتوفين من محافظة النجف الاشرف، و(٤) من محافظة واسط،و(٤) من محافظة بابل،و(٣) من الديوانية، ومتوفي واحد من ذي قار ،ومتوفي واحد من المثنى ومتوفي اخر من محافظة ميسان،فيما كان العدد الكبير من المتوفين من نصيب العاصمة بغداد (٦٢) متوفي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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