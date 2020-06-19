بالفيديو: فصيلة الدم تكشف مدى تأثرك بفيروس كورونا

2020-06-19 | 12:10 606 مشاهدة بينت دراسة جديدة أن لفئة الدم علاقة كبيرة للاصابة بفيروس كورونا . فثمة فصائل لا تصاب أبدا بالفيروس وأخرى لديها نسب عالية للاصابة به. الأشخاص الذين يحملون فصيلة دم A هم الأكثر تأثراً بالمرض الخطر الأقل هو لدى أصحاب فصيلة الدم O... ربما لن يصابوا بالمرض. أصحاب فصيلة الدم A يحتاجون خلال علاجهم من مرض كورونا إلى: ضعف كمية الأوكسجين وأجهزة التنفس الاصطناعي . تتراوح أعراض كورونا لدى أصحاب فصائل الدم AB وB بشكل متفاوت. نتائج هذه الدراسة لم تخضع بعد لما يُسمى بـ "مراجعة النظراء"، أي لعملية تقييم. احذروا أعراض كورونا قد تكون قاتلة... وحافظوا على المسافة الآمنة للتباعد الاجتماعي. التفاصيل في الفيديوغراف المرفق أعلاه.

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