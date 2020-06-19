الشرطة تفرق مجلس عزاء بالقوة جنوب الفلوجة

أفاد مصدر امني في محافظة الانبار، اليوم الخميس، بأن قوة أمنية فرقت مجلس عزاء جنوب الفلوجة، تحسبا من انتشار فيروس كورونا وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "شرطة عامرية الصمود فرقت، صباح اليوم، بالقوة، مجلس عزاء داخل مركز القضاء، (٢٣كم جنوب الفلوجة)، وذلك وفقا لتوجيهات خلية الازمة ضمن اجراءات منع تفشي فيروس كورونا".

وسجلت دائرة الصحة في عامرية الصمود، الاثنين الماضي، ست حالات اصابة مؤكدة بفيروس كورونا، توزعت بمناطق متفرقة في المدينة.

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