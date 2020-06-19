القبض على شخص رمى رمانة يدوية على دار غربي بغداد

اعلنت مديرية نجدة بغداد، الجمعة، عن القاء القبض على شخص قام برمي رمانة يدوية على دار مواطن ضمن منطقة الغزالية.
واضافت، "جاء ذلك خلال تجوال دوريات النجدة ضمن المنطقة المذكورة اعلاه حيث سمع صوت انفجار ضمن شارع مدير الامن
واوضح، "تم مطاردته داخل الافرع من قبل الدوريات والقبض علية ولدى استنطاقة اعترف برمي الرمانة اليدوية على احد الدور السكنية لموظف يعمل في وزارة الدفاع وحصول اضرار داخل الدار فقط"، مبينا ان "تم تسليمة الى مركز الشرطة اصوليآ".
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