القطار يودي بحياة ممثلة روسية (صورة)

وقالت الخدمة الصحفية: "توفيت غالينا داشيفسكايا، اليوم بشكل مأساوي".

ولم تذكر الخدمة، أية تفاصيل أخرى عن الوفاة. لكن بعض وسائل الإعلام أشارت إلى أن الممثلة العجوز توفيت بعد أن صدمها قطار في ضواحي العاصمة.

داشيفسكايا، مثلت في عدة أفلام سينمائية، من بينها "الشمس البيضاء في الصحراء".