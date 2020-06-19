القطار يودي بحياة ممثلة روسية (صورة)

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نقلت وكالة "نوفوستي"، عن الخدمة الصحفية في مسرح " موسسوفيت" بالعاصمة الروسية، أن الفنانة الروسية غالينا داشيفسكايا، توفيت عن عمر ناهز الثمانين عاما.
وقالت الخدمة الصحفية: "توفيت غالينا داشيفسكايا، اليوم بشكل مأساوي".
ولم تذكر الخدمة، أية تفاصيل أخرى عن الوفاة. لكن بعض وسائل الإعلام أشارت إلى أن الممثلة العجوز توفيت بعد أن صدمها قطار في ضواحي العاصمة.
داشيفسكايا، مثلت في عدة أفلام سينمائية، من بينها "الشمس البيضاء في الصحراء".
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