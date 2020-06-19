تمكنت الشرطة الألمانية في جنوب ولاية هيسن الألمانية من توقيف ثلاث نساء يقطفن أوراق العنب من مزارع الكروم لاستخدامها في عمل "محشي ورق العنب".
وأصدرت الشرطة تحذيرات من مغبة أكل هذه الأوراق المهمة بالنسبة لنمو ونضج حبات العنب، بحسب ما نقلته قناة "دوتش فيليه" الألمانية.
وصدم رجال الشرطة بالنساء بين كروم العنب المنتشرة، وهن يقطفن الأوراق ويضعنها في أكياس كبيرة.
وتعتقد الشرطة بحسب القناة المذكورة أن النسوة قمن بقطف الأوراق من كروم العنب لاستخدامها لأكلة شرقية تدعى "محشي ورق العنب".
وصدم رجال الشرطة بالنساء بين كروم العنب المنتشرة، وهن يقطفن الأوراق ويضعنها في أكياس كبيرة.
وتعتقد الشرطة بحسب القناة المذكورة أن النسوة قمن بقطف الأوراق من كروم العنب لاستخدامها لأكلة شرقية تدعى "محشي ورق العنب".
ولفتت الشرطة إلى أنه "يجب معرفة أن هذه الكروم مرشوشة بمبيدات حشرية ويجب عدم أكل الأوراق، حفاظا على الصحة العامة".
وأضافت شرطة الولاية أن "القطف المتكرر بكثرة للأوراق يسبب ضررا كبيرا للكروم لأن حبات العنب تحتاج إلى الأوراق من أجل أن تنموا وتنضج".
ومازال مصير النساء الثلاث، إضافة لمصير الرجل الذي تم ضبطه الأسبوع الماضي، مجهولا، لكن من المفترض أن ترفع ضدهم دعاوى جنائية بتهمتي السرقة وإتلاف أموال الغير.
وأضافت شرطة الولاية أن "القطف المتكرر بكثرة للأوراق يسبب ضررا كبيرا للكروم لأن حبات العنب تحتاج إلى الأوراق من أجل أن تنموا وتنضج".
ومازال مصير النساء الثلاث، إضافة لمصير الرجل الذي تم ضبطه الأسبوع الماضي، مجهولا، لكن من المفترض أن ترفع ضدهم دعاوى جنائية بتهمتي السرقة وإتلاف أموال الغير.
كانت هذه تفاصيل خبر اتهام 3 نساء بالسرقة وإتلاف أموال الغير... والسبب ورق العنب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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