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اتهام 3 نساء بالسرقة وإتلاف أموال الغير... والسبب ورق العنب!

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تمكنت الشرطة الألمانية في جنوب ولاية هيسن الألمانية من توقيف ثلاث نساء يقطفن أوراق العنب من مزارع الكروم لاستخدامها في عمل "محشي ورق العنب".
وأصدرت الشرطة تحذيرات من مغبة أكل هذه الأوراق المهمة بالنسبة لنمو ونضج حبات العنب، بحسب ما نقلته قناة "دوتش فيليه" الألمانية.

وصدم رجال الشرطة بالنساء بين كروم العنب المنتشرة، وهن يقطفن الأوراق ويضعنها في أكياس كبيرة.


وتعتقد الشرطة بحسب القناة المذكورة أن النسوة قمن بقطف الأوراق من كروم العنب لاستخدامها لأكلة شرقية تدعى "محشي ورق العنب".
ولفتت الشرطة إلى أنه "يجب معرفة أن هذه الكروم مرشوشة بمبيدات حشرية ويجب عدم أكل الأوراق، حفاظا على الصحة العامة".

وأضافت شرطة الولاية أن "القطف المتكرر بكثرة للأوراق يسبب ضررا كبيرا للكروم لأن حبات العنب تحتاج إلى الأوراق من أجل أن تنموا وتنضج".


ومازال مصير النساء الثلاث، إضافة لمصير الرجل الذي تم ضبطه الأسبوع الماضي، مجهولا، لكن من المفترض أن ترفع ضدهم دعاوى جنائية بتهمتي السرقة وإتلاف أموال الغير.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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