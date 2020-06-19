بيونسيه تخسر 13 كيلوغراما في 3 أسابيع! إليكِ السّرّ

تمكنت الفنانة العالمية بيونسيه من خسارة ما لا يقل عن 15 كيلوغراماً بعد حملها. والسر كشفه في وقت سابق طبيب يدعى بروس إيتنجر واشار إلى أنها اتبعت لهذا قاعدتين أساسيتين. 1. التمارين المكثفة



أشار الطبيب إلى أن النجمة بدأت ممارسة



2. حمية غذائية صارمة



اتبعت بيونسي أيضاً رجيماً يحتوي على كمية قليلة جداً من المواد الدهنية والكربوهيدرات وعلى الكثير من الخضار والبروتينات الخفيفة مثل التونا ولحم الدجاج. ويبدو أن هذا الرجيم حاز إعجاب عدد كبير جداً من متابعات النجمة رغم أن بعض الخبراء حذروا من أنه قد يسب النقص في بعض المغذيات. ولهذا ننصح دائماً باستشارة الطبيب أو اختصاصية التغذية قبل اتباع أي حمية غذائية لإنقاص الوزن. أشار الطبيب إلى أن النجمة بدأت ممارسة الرياضة مباشرة بعد الولادة وأنها استعانت لهذا بمدرب خاص واعتمدت نظاماً غذائياً صحياً. وذكر أنها تمكنت بعد مرور أسبوع واحد من خسارة ما يقرب من 10 كيلوغرامت من أصل 23 اكتسبتها خلال الحمل. وقال: "بعد مرور 3 أسابيع فقط خسرت ما لا يقل عن 15 كيلوغراماً".اتبعت بيونسي أيضاً رجيماً يحتوي على كمية قليلة جداً من المواد الدهنية والكربوهيدرات وعلى الكثير من الخضار والبروتينات الخفيفة مثل التونا ولحم الدجاج. ويبدو أن هذا الرجيم حاز إعجاب عدد كبير جداً من متابعات النجمة رغم أن بعض الخبراء حذروا من أنه قد يسب النقص في بعض المغذيات. ولهذا ننصح دائماً باستشارة الطبيب أو اختصاصية التغذية قبل اتباع أي حمية غذائية لإنقاص الوزن.

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