مسؤولة رفيعة في البنتاغون تعلن استقالتها من منصبها

اعلنت كاثرين ويلبارغر، أحد أبرز مسؤولي البنتاغون، استقالتها من منصبها وذلك إثر تراجع الرئيس دونالد ترامب عن نية تعيينها في منصب قيادي في الاستخبارات.
وسبق أن أعلنت الإدارة الأمريكية في فراير الماضي عن نيتها ترشيح ويلبارغر التي تحظى بتقدير كبير من قبل خبراء الأمن القومي في الحزبين الجمهوري والديمقراطي لمنصب نائبة وكيل وزارة الدفاع للاستخبارات.
ولكن في تراجع مفاجئ، أعلن البيت الأبيض يوم الجمعة عن نيته ترشيح برادلي هانسل المساعد الخاص السابق للرئيس دونالد ترامب، لشغل المنصب.
واتهم مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون البيت الأبيض بـ"تجاوز" ويلبارفر بسبب عملها السابق مع السناتور الجمهوري الراحل جون ماكين، الرئيس السابق للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، الذي كان ناقدا شرسا لترامب.
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