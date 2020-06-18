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مسؤولة رفيعة في البنتاغون تعلن استقالتها من منصبها

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اعلنت كاثرين ويلبارغر، أحد أبرز مسؤولي البنتاغون، استقالتها من منصبها وذلك إثر تراجع الرئيس دونالد ترامب عن نية تعيينها في منصب قيادي في الاستخبارات.
وفي خطاب استقالتها الذي اطلعت "رويترز" عليه، عبرت ويلبارغر التي عملت خلال السنوات الـ3 الأخيرة نائبة أولى لمساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي، عن ثقتها بأن زملاءها سيواصلون الاسترشاد بالدستور الأمريكي و"المبادئ المؤسسة" للبلاد والتي "تضمن أمننا وحريتنا".

وسبق أن أعلنت الإدارة الأمريكية في فراير الماضي عن نيتها ترشيح ويلبارغر التي تحظى بتقدير كبير من قبل خبراء الأمن القومي في الحزبين الجمهوري والديمقراطي لمنصب نائبة وكيل وزارة الدفاع للاستخبارات.

ولكن في تراجع مفاجئ، أعلن البيت الأبيض يوم الجمعة عن نيته ترشيح برادلي هانسل المساعد الخاص السابق للرئيس دونالد ترامب، لشغل المنصب.

واتهم مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون البيت الأبيض بـ"تجاوز" ويلبارفر بسبب عملها السابق مع السناتور الجمهوري الراحل جون ماكين، الرئيس السابق للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، الذي كان ناقدا شرسا لترامب.

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