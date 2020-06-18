بالصور.. حريق بساتين عين التمر

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، عن اخماد الحريق الذي اندلع في قضاء عين التمر في كربلاء.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومريةنيوز نسخة منه، "التهمت النيران مساحة شاسعة من بساتين عين تمر تقدر 250 دونما، فيما بذلت فرق الدفاع المدني جهود مضنية طيلة 8 ساعات متواصلة حتى اسندت بفرق اطفاء اضافية من محافظات النجف وبابل لتتمكن من اجلاء 3000 مواطن من سكنة المنطقة بعد ان طوقت النيران وابعدت خطرها عن 600 دار سكن".

وأضاف البيان أن "الحادث ادى الى احتراق مخزن للتمور مشيد من الواح الچينكو حيث اثرت شدة سرعة الرياح في المنطقة الى انتشار الحريق بسرعة كبيرة في البساتين والحشائش المتيبسة بشكل يصعب معها السيطرة عليها بادئ الامر"، مشيراً الى "انهاء الحريق من قبل فرق الدفاع المدني باشراف العميد طاهر حميد محسن مدير دفاع مدني كربلاء واشراف محافظ كربلاء دون تسجيل اصابات بشرية".

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وكان مصدر محلي في محافظة كربلاء افاد، اليوم الخميس، بأن حريقاً كبيراً التهم بساتين عين تمر في المحافظة.