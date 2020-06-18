وجه وزير التربية علي حميد مخلف، الخميس، بإسترجاع المبالغ المستقطعة من الموظفين للضمان الصحي. وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "وزير التربية يوجه بإسترجاع المبالغ المستقطعة من الموظفين للضمان الصحي التزاماً بدعمهم وعدم الإضرار بهم معيشياً". وأضاف البيان أن "وزير التربية وجه كذلك بايقاف استقطاعات التأمين الصحي الجماعي متعدد المنافع الخاصة بموظفي وزارة التربية لصالح شركة التأمين العراقية".

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