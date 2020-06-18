العراق يسجل 1463 اصابة بكورونا وشفاء 563 مصاباً من الفايروس

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منهه، "تم فحص (١٠٥٧٨) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٤١٣٩٦٦)"، مشيرة الى أن "مختبراتها سجلت هذا اليوم (١٤٦٣) أصابة في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة ٨١بغداد / الكرخ ١٦٤مدينة الطب ٢٧٠النجف الأشرف ١٠٩السليمانية ١٣٦أربيل ٢٩دهوك ١كربلاء ٤٤كركوك ٥٢ديالى ٤٠واسط ١١٨الديوانية ٦٩البصرة ١٠١ميسان ١٣٤بابل. ٥٢ذي قار ٢٠نينوى ١٩الانبار ١٧صلاح الدين ٧".

وتابعت، أن حالات الشفاء: ٥٦٣ حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة ١٣٩

بغداد الكرخ ١٢٣

النجف ٤٢

السليمانية ١٩

كركوك ١

كربلاء ١٨

ديالى ٦

البصرة ٢٧

ميسان ٦٠

بابل ٩

الديوانية ٣٨

ذي قار ٣٥

المثنى ٢١

نينوى ٧

صلاح الدين ٩

الانبار ٩".

واشارت الى أن "الوفيات ٨٣ حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة ١٥

بغداد الكرخ ١١

مدينة الطب ٨

النجف ٢

السليمانية ١١

اربيل. ٥

كربلاء ٤

كركوك ١

ديالى ٢

واسط ٦

البصرة ١

ميسان ٣

بابل ٤

الديوانية ١

ذي قار ٦

المثنى. ١

الانبار ١

صلاح الدين ١".

ونوهت الى أن "مجموع الأصابات : ٢٥٧١٧، مجموع حالات الشفاء : ١١٣٣٣، الراقدين الكلي: ١٣٥٢٨، الراقدين في العناية المركزة: ٢١٢، مجموع الوفيات: ٨٥٦".