العراق يسجل 1463 اصابة بكورونا وشفاء 563 مصاباً من الفايروس

بغداد / الرصافة ٨١
بغداد / الكرخ ١٦٤
مدينة الطب ٢٧٠
النجف الأشرف ١٠٩
السليمانية ١٣٦
أربيل ٢٩
دهوك ١
كربلاء ٤٤
كركوك ٥٢
ديالى ٤٠
واسط ١١٨
الديوانية ٦٩
البصرة ١٠١
ميسان ١٣٤
بابل. ٥٢
ذي قار ٢٠
نينوى ١٩
الانبار ١٧
صلاح الدين ٧".
وتابعت، أن حالات الشفاء: ٥٦٣ حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة ١٣٩
بغداد الكرخ ١٢٣
النجف ٤٢
السليمانية ١٩
كركوك ١
كربلاء ١٨
ديالى ٦
البصرة ٢٧
ميسان ٦٠
بابل ٩
الديوانية ٣٨
ذي قار ٣٥
المثنى ٢١
نينوى ٧
صلاح الدين ٩
الانبار ٩".
واشارت الى أن "الوفيات ٨٣ حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة ١٥
بغداد الكرخ ١١
مدينة الطب ٨
النجف ٢
السليمانية ١١
اربيل. ٥
كربلاء ٤
كركوك ١
ديالى ٢
واسط ٦
البصرة ١
ميسان ٣
بابل ٤
الديوانية ١
ذي قار ٦
المثنى. ١
الانبار ١
صلاح الدين ١".
ونوهت الى أن "مجموع الأصابات : ٢٥٧١٧، مجموع حالات الشفاء : ١١٣٣٣، الراقدين الكلي: ١٣٥٢٨، الراقدين في العناية المركزة: ٢١٢، مجموع الوفيات: ٨٥٦".
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