وفاة ممرضة بفايروس كورونا في البصرة

اعلنت نقابة الاطباء/ فرع البصرة، الخميس، عن وفاة ممرضة بفيروس كورونا وقالت النقابة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انها "تنعى الشهيدة البطلة سميرة جواد (ام سعد) الممرضة الماهرة في مستشفى الفيحاء التعليمي". واضافت ان "الممرضة استشهدت على اثر إصابتها بمرض فيروس كورونا بعدما كانت تشارك ضمن خط الصد الأول في البصرة".

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