اعتبر زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الخميس، أن ادانة التجاوزات التركية والايرانية على الاراضي العراقية لم تعد مجدية، داعياً الى اقامة شكوى لدى مجلس الامن.
وقال علاوي في تغريدة له على تويتر، إن "ادانة القصف والتجاوزات التركية والايرانية على الاراضي العراقية لم تعد مجدية، ومن الضروري اثارة شكوى لدى مجلس الامن".
وأضاف أن "على الحكومة التدخل لحماية السيادة العراقية، وضبط الاطراف الكردية المعارضة لتركيا وايران ومنع استخدام الاراضي العراقية كمنطلق للاعتداء على دول الجوار".
كانت هذه تفاصيل خبر علاوي يدعو الى اقامة شكوى لدى مجلس الامن ضد التجاوزات التركية والايرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.