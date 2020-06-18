صلاح الدين تسجل 12 اصابة جديدة بكورونا

اعلنت خلية الازمة في صلاح الدين، الخميس، عن تسجيل 12 اصابة جديدة بكورونا.

وقال الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الاصابات الواردة اليوم من المناذج المرسلة الى المختبرات المركزية، ٥ حالات اصابة إضافية ليصبح موقف اليوم ١٢ إصابة لغاية الآن".

وأضاف البيان أن الاصابات "موزعة كالتالي: ١ تكريت، ٧ شرقاط، ٤ ضلوعية".