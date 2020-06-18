اعلنت خلية الازمة في صلاح الدين، الخميس، عن تسجيل 12 اصابة جديدة بكورونا.
وقال الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الاصابات الواردة اليوم من المناذج المرسلة الى المختبرات المركزية، ٥ حالات اصابة إضافية ليصبح موقف اليوم ١٢ إصابة لغاية الآن".
وأضاف البيان أن الاصابات "موزعة كالتالي: ١ تكريت، ٧ شرقاط، ٤ ضلوعية".
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح الدين تسجل 12 اصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.