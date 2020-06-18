مدرب ليوث الرافدين: نحنُ في المجموعة الأقوى والأصعب بكأس آسيا

ويشارك في النهائيات 16 منتخباً، تم توزيعها على أربع مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وقال جثير في بيان للهيئة التطبيعية، ان "الجميع يعرف حجم وقوة منتخبات كوريا الجنوبية واليابان، فهم منتخبات قوية ولديهم تخطيط طويل بالنسبة للفئات العمرية، وحتى منتخب البحرين لا يقل شأناً، لأنهم منتخب متطور وليس بالسهل".



وأضاف جثير "سنبدأ من الآن الإعداد الفعلي والحقيقي للبطولة التي ستبدأ في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وسأجلس مع الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم لوضع المنهاج الخاص بمعسكر المنتخب وإقامة المباريات الودية قبل الذهاب للبطولة القارية".

وأشار جثير إلى أنه "ينتظر قرار خلية الأزمة الحكومية للسماح للاعبين بالعودة للتدريبات، لكي نبدأ الخطوة الأولى للتحضير لبطولة آسيا، خصوصاً إن جميع اللاعبين لم يمارسوا كرة القدم منذ فترة، وعلينا أعادة تأهيلهم فنياً وبدنياً".

