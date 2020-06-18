نزار احمد: اعتراف الاتحاد الدولي بانتخابات السباحة لعبة مفضوحة النوايا

وقال نزار أحمد في حديث للسومرية نيوز ان "الاتحاد الدولي للسباحة قدم دفوعاته يوم أمس بخصوص الطعن في اعترافهم بانتخابات كبيان وكالتالي:"بالنسبة لطلب عدم الاعتراف بنتائج انتخابات اتحاد السباحة العراقي والاعتراف بالمكتب التنفيذي المنتخب عام ٢٠١٨ الاتحاد الدولي للسباحة يوضح لمحكمة كاس بان موضوع شرعية انتخابات الاتحاد الوطني العراقي للسباحة تحدده الجهات المحلية العراقية المختصة وليس الاتحاد الدولي للسباحة".واوضح انه "من خلال ذلك يتضح عدم حصول كبيان على شرعية محلية مما أضطره الطلب من حسين المسلم ارسال كتاب الاعتراف الصادر يوم أمس من أجل خداع وزارة الشباب والرياضة بشرعيته القانونية".

واضاف "تضمنت دفوعات السيد كبيان حضور ممثلي اللجنة الاولمبية العراقية للانتخابات وهم كل من سمير الموسوي (اتحاد الجودو) حسين العميدي ( اتحاد السلة) أسعد لازم (اتحاد القدم) جوان فؤاد معصوم ( اتحاد الفروسية) نبيل السعدون (اتحاد الفروسية) مظفر علي (اتحاد الرماية) عماد الشمري (اتحاد الريشة)، والواقع ان هؤلاء لم يكن لهم تخويل رسمي لتمثيل الاولمبية بالانتخابات".

