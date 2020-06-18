نزار احمد: اعتراف الاتحاد الدولي بانتخابات السباحة لعبة مفضوحة النوايا

2020-06-18 | 16:56
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أعلن المستشار القانوني للاتحاد العراقي للسباحة نزار أحمد ، ان الرسالة التي ظهرت يوم أمس في وسائل الاعلام ومفادها ان الاتحاد الدولي للسباحة قد صادق على الانتخابات التي جرت في 13 آيار الماضي لعبة قذرة مفضوحة النوايا ، والهدف منها خداع الجهات الرسمية العراقية للاعتراف بانتخابات باطلة ومطعون بها لدى محكمة الكاس .
"بالنسبة لطلب عدم الاعتراف بنتائج انتخابات اتحاد السباحة العراقي والاعتراف بالمكتب التنفيذي المنتخب عام ٢٠١٨ الاتحاد الدولي للسباحة يوضح لمحكمة كاس بان موضوع شرعية انتخابات الاتحاد الوطني العراقي للسباحة تحدده الجهات المحلية العراقية المختصة وليس الاتحاد الدولي للسباحة".
واوضح انه "من خلال ذلك يتضح عدم حصول كبيان على شرعية محلية مما أضطره الطلب من حسين المسلم ارسال كتاب الاعتراف الصادر يوم أمس من أجل خداع وزارة الشباب والرياضة بشرعيته القانونية".
واضاف "تضمنت دفوعات السيد كبيان حضور ممثلي اللجنة الاولمبية العراقية للانتخابات وهم كل من سمير الموسوي (اتحاد الجودو) حسين العميدي ( اتحاد السلة) أسعد لازم (اتحاد القدم) جوان فؤاد معصوم ( اتحاد الفروسية) نبيل السعدون (اتحاد الفروسية) مظفر علي (اتحاد الرماية) عماد الشمري (اتحاد الريشة)، والواقع ان هؤلاء لم يكن لهم تخويل رسمي لتمثيل الاولمبية بالانتخابات".
وأختتم احمد حديثه بالاشارة الى "كتاب المباركة الذي قدمه السيد احمد الموسوي ، يؤشر أستمرار للتدخلات الحكوم الواضحة باستقلالية المؤسسات الرياضية العراقية التي جرت في عهد الوزير السابق ، و يتناقض مع تصريحات معالي وزير الشباب عدنان درجال وتاكيداته بوقوف الوزارة على مسافة واحدة مع الجميع".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.