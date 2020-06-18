وفاة طبيب بفايروس كورونا في واسط

اعلن محافظ واسط محمد المياحي، الخميس، عن وفاة طبيب بفايروس كورونا في المحافظة. وقال المياحي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ننعى الدكتور الطبيب سلمان نمر إختصاصي الجراحة العامة بعد إصابته بفايروس كورونا". وأضاف مخاطباً الاطباء والممرضين أن "الشهادة في هكذا ظروف وسام شرف لا تقل عزيمتكم ووفاءً لهؤلاء علينا الاستمرار مهما كانت الظروف".

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