بالفيديو تركيا تعلن إطلاق عملية عسكرية ثانية شمال العراق

لم تضع وزارة الدفاع التركية استنكار الحكومة العراقية وشجبها بالحسبان على قصف عملية المخلب النسر، بل تجاوزت ذلك واطلقت عملية عسكرية جديدة ضد معسكرات حزب العمال في اقليم كردستان العراق حيث وصلت قوات الكوماندوز الى منطقة حفتانين في اطار عملية المخلب النمر.مصادر أمنية في إقليم كردستان قالت إن منطقة حفتانين التابعة لمحافظة دهوك، والتي توغلت فيها القوات التركية الخاصة، تقع على الحدود بين البلدين والتي تمثل مأوى لمقاتلي "حزب العمال الكردستاني، فضلا عن كونها نقطة مرور لعناصر الحزب بين الإقليم وتركيا. سبق أن تعرضت المنطقة المستهدفة للقصف الجوي التركي أكثر من مرة.

السفير التركي في العراق فاتح يلدز الذي تم استداعه رسميامن وزارة الخارجية العراقية وسلم مذكرة احتجاج اكد ان حكومته ستواصل محاربة حزب العمال الكردستاني اينما كان واصفا الاستدعاء العراقي بانه دعوة كسابقتها ومناسبة جديدة للتأكيد على ما تريد حكومة انقرة.



مختصون في الشأن الامني ابدوا استغرابهم من تهاون اجراءات الحكومة في ما يخص القصف المتكرر والحفاظ على سيادة الدولة العراقية وهيبتها ولاسيما ان مجلس الامن الوطني عقد قبل ساعات اجتماعا طارئا برئاسة القائد العام للقوات المسلحة خُصص لمناقشة اعتداءات إطلاق الصواريخ المتكررة على المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي الأوضاع العامة ومستجدات الأحداث الأمنية في البلاد فيما غاب عنه بشكل تام ما يحدث على الحدود العراقية التركية من انتهاكات واضحة .