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المجلس الأعلى يدعو لتقديم شكوى رسمية في الأمم المتحدة بشأن الهجمات التركية

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عد المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الخميس، الهجمات العسكرية التركية في شمال العراق "انتهاكاً سافراً" لسيادة العراق، داعياً وزارة الخارجية إلى تقديم شكوى رسمية في الأمم المتحدة.
وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تقوم القوات التركية منذ عدة أيام بتنفيذ هجمات عسكرية على مناطق عدة في شمال العراق مما تسبب في نزوح السكان المدنيين من منازلهم نحو الوديان المجاورة وإلحاق خسائر مادية كبيرة بمزارعهم وممتلكاتهم".

وأشار المجلس، إلى أن "هذا يشكل انتهاكاً سافراً لسيادة العراق وأمنه واستقراره ويتنافى مع القوانين الدولية والعلاقات الثنائية التي يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والمصالح المشتركة".

وتابع، "اننا إذ نستنكر هذه الأعمال العسكرية التي تلحق الضرر بالعلاقات بين البلدين، نطالب الحكومة التركية باحترام سيادة العراق والتوقف عن هجماتها على الأراضي العراقية ".

وأضاف، "ندعو الحكومة العراقية ومجلس النواب إلى اتخاذ ما يلزم اتخاذه لإيقاف تلك الاعتداءات التي تتكرر بين فترة وأخرى، وعلى وزارة الخارجية تقديم شكوى رسمية في الأمم المتحدة حفاظا على سيادة العراق واستقراره وأمن شعبه" .

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