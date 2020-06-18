حريق في مطبعة شهداء الشرطة والدفاع المدني يتدخل 'صور'

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، عن اخماد حريق اندلع مطبعة شهداء الشرطة ببغداد.

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بأشراف ميداني مباشر من قبل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، تمكنت فرق الدفاع المدني صباح هذا اليوم من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن مطبعة شهداء الشرطة في منطقة شارع فلسطين".

واضافت ان "الحادث كان عبارة عن احتراق مستلزمات طباعة وبندات ورق وكارتونية استطاعت فرق الدفاع من التدخل السريع والسيطرة على النيران بوقت قياسي حال دون انتشار النيران وانهاء الحريق دون تسجيل اصابات بشرية كذلك"، مشيرة الى انه "تم فتح تحقيق لتحديد أسباب اندلاع الحريق".

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